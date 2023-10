Serie B Interregionale: Prima vittoria stagionale per la Dinamo Basket Brindisi

Brindisi - Action Now Monopoli

Tabellino partita Brindisi - Action Now Monopoli

Action Now Monopoli

Squadra avversaria Action Now Monopoli

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi

Finalmente. la Dinamo basket Brindisi brinda al primo successo stagionale. La squadra di coach Cristofaro vince una gara combattuta fino alla fine contro la corazzata Monopoli.

Arriva finalmente la prima gioia per la Brain Dinamo Brindisi in Serie B: al termine di una partita straordinaria, guidata dall'inizio fino al 90-82 finale, i brindisini superano la Action Now Monopoli, squadra candidata alla vittoria finale.

Il tempo per festeggiare è pochissimo: mercoledì 1 novembre ci aspetta una sfida fondamentale a Lucera contro la Sveva, prima del prossimo match casalingo contro Mola di Bari sabato 4 novembre. Un tour de force che la squadra di coach Cristofaro finalmente potrà affrontare con i primi 2 punti guadagnati in classifica.