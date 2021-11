Basket, serie D. La Mens Sana Mesagne cede in casa, sconfitta con il Francavilla

MESAGNE - Inizia con un passo falso l'avventura della Mens Sana Mesagne nel campionato di serie D. I ragazzi di coach Capodieci vengono fermati in casa dal Basket Francavilla arrivato a Mesagne con una squadra ben attrezzata, pronta per fare il colpo esterno. Davanti a una bellissima cornice di pubblico, nonostante le restrizioni dovute al Covid, i mensanini partono subito con un perentorio 8-0 che lasciano ben sperare per il proseguo dell'incontro. Il Francavilla prova a mettere a posto le pedine in campo, Digiacomo ha la libertà per mettere subito a referto i suoi sei punti dell'incontro e gli imperiali tornano a respirare. I padroni di casa continuano a condurre con una difesa attenta, poi la tripla di Scalera chiude il primo quarto con il Mesagne in vantaggio 18-10.

Qui termina la partita della attenta e precisa Mens Sana Mesagne. Nel secondo quarto il Francavilla prende in mano le redini dell'incontro strapazzando la difesa dei locali. Curri, Urso e Serpentino la fanno da padroni, mentre i biancoverdi, oltre a concedere tanto in difesa, sono molto imprecisi in attacco. Al riposo lungo gli ospiti conducono 30-32. Nel terzo periodo Scalera e compagni si inceppano contro la difesa ospite mettendo a referto solo otto miseri punti. Cattiva circolazione di palla, poca collaborazione, tiri liberi sbagliati e palle perse fanno scappare in avanti Serpentino e compagni. Con un parziale di 8-20 i ragazzi di Caforio chiudono il terzo quarto sul 38-52. Nell'ultimo quarto il Mesagne prova a reagire per cercare di recuperare lo scarto, ma anche le energie fisiche sono esaurite.

Scarso anche l'apporto della panchina mesagnese che non riesce a far rifiatare quanto basta i compagni di squadra. Il Basket Francavilla gestisce tranquillamente il vantaggio e porta a casa due punti importanti. In casa Mens Sana nessun processo, la scarsa vena in attacco (4/22 da tre, 19 palle perse) ha evidentemente condizionato la partita, ma bisogna subito pensare alla prossima gara che la vedrà impegnata sabato prossimo a Fasano. Tra le note liete della giornata, oltre al ritorno sulle tribune del pubblico con tante famiglie presenti, anche l'esordio in un campionato senior dei diciassettenni Malvindi, Mongelli, Campana e Patrizio provenienti dal settore giovanile.

Mens Sana Ciaurri Mesagne - Basket Francavilla: 56-65



Mesagne: Patrizio 3, Longo 11, Pesce 3, Scalera 11, Prisciano 9, Ruggiero 5, Pironaci, Malvindi, Mastropasqua 11, Campana,

Mongelli, Cuomo. Allenatore: Angelo Capodieci.

Francavilla: Montanaro, Gualano 12, Palazzo, Digiacomo 6, Cannalire A., Serpentino 15, Urso 15, Cannalire M., Caliandro, Strada, Curri 12, Maggio 5. Allenatore: M. Caforio.

Parziali: 18-10 12-22 8-20 15-13

Arbitri: Perrone e Russo.