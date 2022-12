Brindisi verso la Coppa del Mediterraneo di Scherma Under 23

BRINDISI - La città di Brindisi si sta preparando ad ospitare l'importante evento Coppa del Mediterraneo di scherma Under 23, che il prossimo anno, nel 2023, le cui gare si svolgeranno proprio dalla città pugliese. Domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 11 presso la sala Mario Marino Guadalupi del Palazzo di Città, infatti, il Comitato organizzatore dell'evento si presenterà alla stampa, lanciando il logo ufficiale dell'iniziativa, nato da un sondaggio social, e illustrando il percorso che porterà alla manifestazione del 2023.

Per l’occasione è prevista la presenza in conferenza stampa del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, del presidente della Federazione Italiana, Scherma Paolo Azzi, del vicepresidente federale e della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, Vincenzo de Bartolomeo, della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Commenda di Brindisi, Patrizia Carra, del presidente del Comitato Coppa del Mediterraneo di Scherma Under 23, Pierangelo Argentieri, della presidente della Confcommercio Brindisi, Anna Rita Montanaro e del presidente della Asd Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi, Alessandro Rubino.

Durante la conferenza verrà anche svelata la prima parte della road map degli eventi che arricchiranno un programma teso a valorizzare la scherma e il territorio e a permettere una proficua contaminazione con i paesi del Mediterraneo che verranno ospitati. La Coppa del Mediterraneo Under 23, promossa dalla Confederazione che riunisce i Paesi del bacino del Mare Nostrum, nel 2023 a Brindisi vivrà la sua terza edizione, dopo le prime due ospitate sempre in Italia, a Carrara.