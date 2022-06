Brindisi, il DG Valentini: "Pronti a prenderci con orgoglio quello che meritiamo"

Nell'ambito della presentazione del Piano Commerciale e della campagna abbonamenti 2022/2023 del Brindisi, il direttore generale biancazzurro Pierluigi Valentini ha ribadito l'importanza della programmazione societaria che ha dato nuova linfa al progetto e ha chiamato a raccolta i tifosi nel mostrare la propria vicinanza alla squadra. Queste le sue parole: Diamo forza al nostro progetto che vuole dare credibilità al club. Sino a qualche tempo fa in città vi era la giustificazione del distacco dalla squadra dovuto all'incapacità di trasmettere serietà e continuità. Oggi abbiamo un Presidente brindisino doc, così come il vicepresidente e i soci, persone per bene. Cari tifosi, cari brindisini, è arrivato il momento di stare vicini al club, è arrivato il momento di sposare il nostro progetto. L'incontro con il Sindaco, la presenza in conferenza dell'assessore Pinto e l'incontro con il Presidente di Confindustria Brindisi, il dottor Lippolis, eleva lo standing del club. Dobbiamo coinvolgere gli imprenditori brindisini e con la consapevolezza di rendere il club un'attrattiva importante, palesando serietà e concretezza offrendo loro occasione di sviluppo economico. Il tempo di essere spettatori passivi è finito, oggi Brindisi deve avere l'orgoglio e la forza di riprendersi quello che merita".