Brindisi-Virtus Matino, biglietti per la Curva Sud in vendita a 2 euro

In curva per assistere alla partita tra Brindisi e Virtus Matino al costo di 2 euro. La società biancazzurra, in vista dell'appuntamento di domenica 23 gennaio allo stadio Fanuzzi (ore 14:30), ha annunciato l'iniziativa dedicata ai tifosi: per acquistare il tagliando bisognerà recarsi al Brindisi Play Store in Viale Commenda 53. Stesso prezzo fissato per il settore ospiti.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per il match di domenica con il Matino. Come già annunciato, l'ingresso in Curva Sud avrà un costo pari a due euro.

A dispetto di quanto accaduto ai nostri tifosi in occasione di alcune trasferte, costretti a pagare un prezzo più elevato per accedere a dei settori privi di ogni minima comodità, anche l'accesso al Settore Ospiti del Fanuzzi avrà lo stesso prezzo.

Si ricorda che i botteghini domenica saranno chiusi e che l'unico modo per acquistare i ticket, che saranno nominativi e con posto assegnato, è di recarsi presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 esibendo un documento di identità ancora in corso dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

Si ricorda ai tifosi che l'accesso al Fanuzzi sarà consentito solo ai possessori del Super Green Pass e che è obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.