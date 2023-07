C'è l'ufficialità: Virtus Francavilla, ceduto Cosimo Patierno all'Avellino

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Patierno all’Us Avellino 1912. La società ringrazia Kikko per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con la maglia biancazzurra con cui ha totalizzato 53 presenze, 28 gol e 7 assist in un anno e mezzo, risultando l’attaccante più prolifico della storia biancazzurra e gli augura un grande in bocca al lupo per la nuova sfida professionale.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla