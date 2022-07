Calciomercato Brindisi, altro giovane innesto: ecco Salvatore Santochirico

Altro arrivo di giornata per il Brindisi dopo quello dell'attaccante Bogdan Stauciuc. In biancazzurro è arrivato il terzino destro Salvatore Santochirico, cresciuto nella Daken Invicta Matera e reduce dall'esperienza in prestito al Seravezza Pozzi Calcio, formazione del girone D della Serie D: per lui una presenza a referto nella seconda parte della scorsa stagione. Santochirico arriva dalla Carrarese.

Salvatore Santochirico al Brindisi, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

SSD Brindisi comunica di aver tesserato Salvatore Santochirico, difensore classe 2004. Cresciuto nella Daken Invicta Matera, Santochirico ha giocato nelle giovanili dello Spezia prima di approdare alla Carrarese.