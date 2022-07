Calciomercato Fasano, altro innesto per il centrocampo: tesserato Renzo Spinaci

Il Fasano mette a segno un altro colpo per il centrocampo con la firma di Renzo Spinaci: il classe 1993 nativo di Juninm ha una lunga esperienza in Argentina avendo vestito le maglie di Sarmiento, Tigre (9 presenze nella Superliga), Villa Dalmine, Deportivo Santamarina e Club Atletico Indipendiente Chivilcoy (7 presenze negli ultimi 2 mesi). Spinaci, di ruolo mediano, ha vissuto una parentesi in Italia al San Luca, nel girone I della Serie D; ora per lui c'è l'approdo alla corte di Ivan Tisci.

Fasano, Renzo Spinaci: "Non vedo l'ora di iniziare la mia nuova avventura"

Spinaci, tramite una nota ufficiale rilasciata dal club, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore biancazzurro: "Il girone H? "So che è il più competitivo della categoria, me ne ha parlato anche il mio amico De Miranda che ha giocato a Fasano ed è stato mio compagno di squadra al San Luca. Mi ha parlato benissimo anche della piazza e non vedo l'ora di iniziare la mia nuova avventura. Mi piace giocare davanti alla difesa e dare il via alla manovra. Ritengo di avere buone qualità in fase di impostazione e di interdizione".