Fasano, rinforzo a centrocampo: ecco Giacomo Lezzi

Il Fasano rinforza il centrocampo con l'arrivo di Giacomo Lezzi. Il jolly della mediana, classe 1999, ha iniziato l'annata in corso col Nardò (dove è approdato nella stagione precedente) e vanta un'esperienza alla Casertana. Lezzi è cresciuto nel settore giovanile del Lecce.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiali, dove il centromcapista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore biancazzurro:

BENVENUTO GIACOMO!

Nuovo puntello per il centrocampo biancazzurro. L’U.S. Città di Fasano comunica l’arrivo di Giacomo Lezzi. Classe ’99, nato a Lecce il 19 aprile, il 22enne proviene dal Nardò, dove nella scorsa stagione in serie D ha totalizzato 25 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, dove ha percorso tutta la trafila sino alla Primavera, nel 2019/20 si trasferisce alla Casertana dove resta poco più di una stagione. Nella seconda (2020/21) esordisce in serie C, prima di passare al Nardò. In questo campionato ha giocato tre volte in maglia granata.

Centrocampista dinamico e dai piedi buoni (può essere schierato anche da trequartista), 174 cm, destro, arrivato sabato scorso, a Bisceglie era già nella lista dei convocati. Il tecnico Ciro Danucci lo conosce bene, per averlo allenato a Nardò. “Mi adatto in tutti i ruoli del centrocampo – dice il neo-biancazzurro – quando il mister mi ha chiamato non ci ho pensato due volte ad accettare. Della piazza di Fasano mi ha parlato molto bene il mio ex compagno Cavaliere, che qui ci è stato”. Domenica ha visto dalla panchina la vittoria a Bisceglie: “Sono rimasto impressionato dall’unità del gruppo e dalla qualità del gioco espresso”.

Benvenuto Giacomo!