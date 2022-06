Serie D, Fasano: ecco le date del precampionato

Il Fasano ha reso note le date del precampionato. Per prima cosa, i calciatori biancazzurri si ritroveranno allo stadio Curlo dal 25 al 31 luglio per effettuare i test medici e atletici, mentre dal primo al 13 agosto si terrà presso l'Hotel delle Rose presso il comune di Cascia (Perugia).

L'U.S. Città di Fasano comunica che la stagione agonistica per la partecipazione al campionato di Serie D 2022/23 avrà inizio dal 25 al 31 luglio al "Vito Curlo" con le rituali visite mediche e test atletici, partenza per il ritiro estivo in programma dall’1 al 13 agosto presso l’Hotel delle Rose sito nel Comune di Cascia (Perugia), gli allenamenti si terranno sul terreno adiacente.