Virtus Francavilla, doppia operazione con l'Ancona: vicino l'approdo di Avella, Prezioso ai saluti

Serie C Girone C

Michele Avella potrebbe essere il primo colpo di mercato della Virtus Francavilla. Il nome del portiere classe 2000, di proprietà dell'Ancona Matelica, stava circolando prepotentemente nelle ultime ore come possibile innesto sia per il futuro ma anche per l'immediato, al netto delle sue abilità già mostrate con le maglie della Casertana e del Messina. In particolare, secondo quanto riportato dal sito TuttoCalcioPuglia, il suo arrivo nella Città degli Imperiali sarebbe vicino; nella scorsa stagione Avella ha totalizzato 29 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff.

Sempre secondo il portale, il centrocampista Mario Prezioso è pronto a lasciare la Città degli Imperiali dopo una sola stagione ed approdare proprio al club biancorosso. Il classe 1996 è sceso in campo in 32 occasioni segnando anche 2 gol nella sua seconda avventura in terra pugliese.