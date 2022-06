Virtus Francavilla, si avvicina l'arrivo del difensore Daniele Solcia

Daniele Solcia potrebbe essere un nuovo innesto per la Virtus Francavilla: la società della Città degli Imperiali è vicina ad accogliere con la formula del prestito il difensore centrale classe 2001, che è di proprietà dell'Atalanta. Durante la scorsa annata Solcia ha vestito la maglia del Seregno: per lui 19 presenze complessive e una rete all'attivo nel girone A della Serie C. Nella stagione 2020/2021 ha collezionato 22 presenze alla Lucchese, mentre nell'annata precedente aveva militato nel Ponte San Pietro, per un totale di 26 presenze a referto in Serie D (girone B). Ora all'orizzonte per lui c'è un'avventura in biancazzurro.