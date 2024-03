Brindisi allo sbando, la presa di posizione dei calciatori: "Valutiamo azioni legali"

I giocatori del Brindisi valutano azioni legali a tutela dei loro diritti, dopo la mancata corresponsione delle mensilità di gennaio e febbraio 2024, entro i termini previsti dai controlli federali. E’ forte la presa di posizione dei giocatori biancazzurri, attraverso una nota diramata stasera (martedì 19 marzo) dall’Associazione italiana calciatori. Nella giornata di ieri il sodalizio di via Benedetto Brin ha subito una penalizzazione di quattro punti (impugnata dal club) per aver corrisposto in ritardo i contributi previdenziali, rispetto alla scadenza del 18 dicembre. A quanto pare la procura federale avrebbe aperto un procedimento per un analogo ritardo che potrebbe essersi verificato rispetto alla scadenza del mese di febbraio. E la stessa situazione si sta riproponendo anche in questi giorni. Di seguito la nota dell’Aic

I calciatori professionisti attualmente tesserati per il Brindisi Calcio, tramite l’Aic, intendono rappresentare quanto segue. Ad oggi la società non ha corrisposto, nei termini previsti dai controlli federali, le mensilità di gennaio e febbraio 2024.

Ciò sta comportando grandi difficoltà dal punto di vista economico, non consentendo a molti tesserati di far fronte alle ordinarie spese familiari. Con grande professionalità, che non mancherà per il prosieguo della stagione in corso, i calciatori continueranno a svolgere la normale attività lavorativa, nonostante le condizioni organizzative non risultino sempre consone alla categoria professionistica di appartenenza.

La situazione sportiva è ulteriormente aggravata dal fatto che, nella giornata di ieri, la società è stata sanzionata con 4 punti di penalizzazione, per precedenti irregolarità nei pagamenti degli emolumenti. Per questi motivi ci vediamo costretti a valutare ogni più opportuna azione legale a tutela dei nostri diritti, che attiveremo per il tramite dell’Associazione Italiana calciatori.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui