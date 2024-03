Avellino in scioltezza: ventunesima sconfitta per il Brindisi

Arriva la ventunesima sconfitta stagionale per il Brindisi, sempre ancorato all'ultimo posto in classifica in una situazione che andando avanti diventa più delicata: solo la matematica tiene in vita le speranze di playout. Allo stadio Partenio-Lombardi, in uno degli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri hanno ceduto all'Avellino per 2-0.

Protagonista assoluto del match Partierno, autore di una doppietta: al 5' l'attaccante ha insaccato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stessa circostanza nella quale ha firmato il raddoppio su assist di Gori al 51'. Nel finale del primo tempo l'occasione forse più ghiotta per gli adriatici, con Falbo che si è fatto respingere una conclusione dal portiere Ghidotti, mentre negli ultimi minuti è arrivata anche l'espulsione di Bonnin che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Il Brindisi è rimasto fermo a quota 19 punti in classifica.

Avellino-Brindisi, il tabellino

AVELLINO: Ghidotti, Ricciardi (72’ Russo), D’ausilio (63’ Liotti), Patierno (84’ Marconi), Cancellotti, Rigione, Armellino, De Cristofaro, Gori (63’ Sgarbi), Frascatore, Rocca (84’ Palmiero). A DISPOSIZIONE: Pane, Pizzella, Tito, Palmiero, Russo, Sgarbi, Mulè, Dall’Oglio, Cionek, Marconi, Pezzella, Tozaj, Llano, Liotti. ALLENATORE: Pazienza Michele.

BRINDISI: Antonino, Monti, Gorzelewski (41’ Galazzini), Speranza (62’ Vantaggiato), Bunino, Bonnin, Valenti (62’ Opoola), Guida (69’ Vona), Labriola, Falbo, Bagatti. A DISPOSIZIONE: Auro, Saio, Vona, Fiorentino, Vantaggiato, Spingola, Merletti, Galazzini, Martorelli, Pagliuca, Opoola, Zerbo. ALLENATORE: Losacco Nicola.

MARCATORI: 5’ 51’ Patierno (A).

AMMONITI: 18’ Rigione (A), 46’ Patierno (B), 86’ De Cristofaro (A).

ESPULSI: 91’ Bonnin (B).

RECUPERO PRIMO TEMPO: 2’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 6’.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi