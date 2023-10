Coppa Italia Serie C, la designazione arbitrale per Virtus Francavilla-Brindisi

Il Sig. Giuseppe Mucera della sezione AIA di Palermo sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Brindisi di mercoledi’4 ottobre 2023 alle ore 20.45, valevole per il Primo Turno di Coppa Italia di Serie C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Antonio Aletta della sezione di Avellino e Mirko Bartoluccio della sezione di Vibo Valentia. Quarto Ufficiale il sig. Luigi Lacerenza di Barletta.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Palermo dirigerà per la seconda volta i biancazzurri. L’unico precedente risale alla stagione 2021/2022 nella quale diresse Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla Calcio (terminata 1-0 con 2 ammonizioni ai danni dei biancazzurri e 1 espulsione).

Per il sig. Mucera 25 presenze in serie C (10 nel girone A, 7 nel girone B, 6 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C); 118 le ammonizioni comminate (45 nel girone A, 35 nel girone B, 27 nel girone C e 11 in Coppa Italia di C), 15 espulsioni (11 rossi diretti e 4 doppie ammonizioni) e 2 rigori assegnati (1 nel girone B, 1 nel girone C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla