Brindisi imbarazzante: in 11 contro 10 per più di un'ora non vince contro il Giugliano

BRINDISI - Persino in superiorità numerica per più di un'ora il Brindisi non riesce a vincere. Malinconico e scialbo il pare a reti inviolate con cui si è conclusa la sfida casalinga contro il Giugliano, valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie C. In tutta la partita i biancazzurri hanno costruito una sola (misera) occasione da rete. Esaspoerati e rassegnati i circa 400 spettatori presenti fra gli spalti del Fanuzzi, dove il Brindisi non ha ottenuto neanche una vittoria. L'assenza di gioco, di idee e di personalità è stat impietosa. La squadra allenata da Losacco non ha mai dato l'impressione di poter segnare, nonostante dal 18' abbia giocato in 11 contro 10, per la giusta espulsione di un avversario. Tutto ciò in assenza della proprietà, anche oggi assente. Con questo risultato il Brindis resta ultimo in classifica. La salvezza è ormai un miraggio. Sabato prossima, tostissima trasferta ad Avellino per un Brindisi sempre più in disarmo.

Primo tempo

Dopo l’esordio a Monopoli, mister Losacco conferma Antonino fra i pali. In difesa manca l’infortunato Bellucci. La linea a tre e composta da Gorzelewski, Merletti e Monti. A centrocampo, Falbo titolare sulla fascia sinistra. A destra, non si discute Valenti. Poi: Bagatti, Petrucci, Labriola. In attacco, Vantaggiato (con la fascia di capitano) al suo debutto da titolare, insieme a Guida.

L’avvio è a ritmi blandi. I campani hanno una lieve ma sterile supremazia territoriale. L’inaspettata svolta arriva al 18, quando Romano entra con il piede a martello su Petrucci, travolgendolo. Inevitabile il rosso diretto comminato dal direttore di gara, Eugenio Scarpa.

Il Brindisi prende coraggio. Al 22’ Guida calcia al volo, mancando di poco il bersaglio. Il Brindisi prende in mano le redini, ma non punge. Al 42’ Bagatti ci prova di testa, ma sbaglia la mira. Al 44’ Balde impegna Antonino con una conclusione dalla distanza.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, il Brindisi cerca di cambiare ritmo. Dopo neanche due minuti capitan Vantaggiato stoppa la palle in area di rigore spalle alla porta, si gira e di destro sfiora l’incrocio dei pali. Il Giugliano reagisce con Ciuferri, che al 2’, con un tiro al volo a incrociare, manca di un soffio la rete. Al 3’ il portiere Antonino compie un miracolo su Salvemini, che dopo uno svarione della difesa biancazzurra, solo davanti al portiere avversario, si fa respingere il tiro. Sulla respinta, Giorgione si divora un’altra occasione.

Al 28’ Losacco da un assetto ancora più offensivo al Brindisi, gettando nella mischia due attaccanti, Pagliuca e Opoola, al posto dei centrocampisti Valenti e Bagatti. Nonostante la doppia sostituzione, il Brindisi fatica a costruire azioni degne di nota.

Tabellino

Brindisi Fc – Giugliano 0-0

Brindisi Fc (3-5-2): Antonino; Gorzelewski; Merletti; Monti; Valenti (Opoola dal 27’ st); Bagatti (Pagliuca dal 27’ st); Petrucci (Speranza dal 18' st); Labriola; Falbo (Galazzini dal 1’ st); Vantaggiato (Bunino dal 18' st); Guida. A dosp.: Auro; Saio; Vona; Fiorentino; Spingola; Martorelli; Zerbo. All. Kosaccoi

Giugliano (4-3-3): Russo; Romano; Salvemini (Di Dio dal 35’ st); Oyewale; Berdoccio; Valdesi (Barba dal 35’ st); Caldore; Cargnelutti; Ciuferri (De Sena dal 25’ st); Balde (Giorgione dal 1’ st). A disp.: Baldi; Rob; Yabre; Scognamiglio; De Rosa; Boccia; Maselli; Oviszach. All. Bertotto

Arbitro: Scarpa di Collegno, coadiuvato dagli assistenti di linea Regattieri di Reggio Emilia e Allocco di Alba-Bra. Quarto uomo: Catanzaro di Catanzaro

Note – Espulso Romano (Giu) al 18’ pt. Circa 400 spettatori, fra cui alcune decine di Giugliano. Corner: Br (6) – Giu (5). Ammonizioni: Br (2); Giu (1)

