Doppio arrivo in casa Brindisi: firmati Gorzelewski e Minaj

Altre due operazioni in entrata per il Brindisi, dopo l'arrivo del portiere under Nicolas Oliveto: faranno parte della rosa biancazzurra anche il difensore Franco Gorzelewski e il giovane attaccante Elios Minaj.

Il difensore argentino classe 1996 è reduce dall'esperienza al Fasano, dove è stato per buona parte agli ordini dell'attuale tecnico del Brindisi Ciro Danucci. 33 presenze e 2 gol il suo score personale nella stagione 2021/2022; in passato ha giocato per Formia, Lanusei, Levico Terme e Palazzolo, contando anche l'avventura in patria al Deportivo Santamarina (6 presenze). Nel 2016/2017 ha raccolto una presenza in Serie C con la Paganese.

Minaj, attaccante classe 2001, è un prodotto del settore giovanile della Spal. Nelle ultime due annate ha militato nel girone A della Serie D al Varese, totalizzando 73 presenze, 10 gol e 6 assist tra campionato, Coppa Italia Serie D e playoff. Può rivestire il ruolo di punta centrale, ma anche quello di ala destra.

(Foto Brindisi FC canali ufficiali)