Eccellenza Puglia: tracollo San Pietro Vernotico, torna a sorridere l'Ostuni. Mesagne ok contro il Novoli

Sorridono Ostuni e Mesagne nella decima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B. Il club della Città Bianca infatti ha colto il secondo successo della stagione con una rimonta nella ripresa ai danni dell'Atletico Racale. L'Ostuni è tornato a muovere la classifica dopo il ko per 2-0, della settimana scorsa, contro il Brilla Campi.

Secondo successo di fila per il Mesagne, al debutto del nuovo allenatore Antonio Germano: decisivo per i tre punti ancora un gol di Vapore. Nel postiticipo il San Pietro Vernotico ha subito la quarta sconfitta stagionale per mano dell'Arboris Belli, in una gara compromessa già nel primo tempo a causa dell'espulsione di Renna.

Ostuni-Atletico Racale 2-1 [Pizzo (AR) al 45', Protopapa (O) su rigore al 60', Soilihi (O) al 70']

Mesagne-Novoli 1-0 [Vapore al 22']

San Pietro Vernotico-Arboris Belli 0-4 [Gomes all'8', Gomes al 13', Amodio al 18',]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B