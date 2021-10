Gallone punisce l'Ostuni: il Massafra passa per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Massafra

Dopo aver ottenuto il primo successo stagionale nello scorso weekend contro il Grottaglie, l'Ostuni cade sul campo neutro di Castellaneta contro il Massafra nel match valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza (girone B). I gialloblù tentano di tenere le redini del gioco senza però riuscire a pungere: il Massafra così ne approfitta, andando a segno con Gallone al 29'. L'Ostuni reagisce in maniera veemente nella ripresa ottenendo un calcio di rigore assegnato per un tocco di mano, ma l'attaccante Faccini si fa ipnotizzare dal portiere Pizzaleo. Il Massafra resiste e porta a casa i tre punti: finisce 1-0, la formazione allenata da Luciano Bruni resta ancorata nelle zone basse della classifica, a quota 4 punti (assieme al Manduria).