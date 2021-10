Ostuni, con il Grottaglie la prima gioia in campionato. Decide il colpo di testa di Maglie

Riesce finalmente a sbloccarsi l'Ostuni, che nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, ottiene il primo importante successo in campionato battendo il Grottaglie sul terreno dello stadio Comunale di Statte. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove l'Ostuni nel finale ha provato a spingere, i gialloblù la sbloccano ad inizio ripresa: al 49', sugli sviluppi di una rimessa laterale, Pizzolla mette in mezzo un cross per Maglie che insacca di testa il gol vincente. Per lui si tratta del primo centro in questa stagione. Dopo il pareggio ottenuto col De Cagna Otranto l'Osturni giunge al secondo risultato utile di fila e sale in classifica a quota 4 punti, staccando l'ultimo posto presidiato dalla Virtus Mola di tre lunghezze.