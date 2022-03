Fasano-Brindisi, ecco come terminò il precedente della passata stagione

Per continuare a coltivare le ambizioni da playoff, per tenere vive le speranze di salvezza. Quello tra Fasano e Brindisi è un derby dalle tante motivazioni in ballo e una partita che può regalare dello spettacolo. La formazione guidata da Ciro Danucci è reduce dalla sconfitta esterna contro il Rotonda, mentre i ragazzi allenati da Nello Di Costanzo, grazie alla vittoria contro la Nocerina, hanno messo a segno la quinta vittoria consecutiva. Insomma, le due squadre si giocano molto e ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una contesa accesa. La gara si svolgerà allo stadio Curlo, alle ore 15:30.

Lo scontro della passata stagione, andato in scena nella quarta giornata di campionato il 18 ottobre 2020, terminò col risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Aprì le danze il colpo di testa di Davide Cavaliere al 47', mentre a chiudere i conti fu il sigillo di Davide Gaetani al 75'.