Fasano, colpaccio per l'attacco: arriva Daniele Vantaggiato

Gran colpo di mercato dell'U.S. Cittá di Fasano. Il club del presidente Franco D'Amico comunica il tesseramento dell'esperto attaccante Daniele Vantaggiato. Nato a Brindisi il 10 ottobre 1984, arriva dal Livorno (serie D gir. E) con cui nella corrente stagione ha collezionato 8 presenze e in quella passata ha vinto l'Eccellenza toscana. Vantaggiato vanta una lunga carriera, iniziata nelle giovanili del Bari (con cui poi disputerà due campionati di B e proseguita con le maglie di Crotone, Pescara, Rimini, Parma, Torino, Padova, Bologna, Livorno e Ternana: con la compagine umbra ha conquistato l'ultima promozione in B nel 2020/21. Ha esordito anche in serie A, con il Bologna, nell'ottobre 2011. Complessivamente in B ha realizzato più di 100 gol in 330 partite, a cui si aggiungono una sessantina nelle 163 gare in serie C. Oltre a quella con la Ternana (12 centri), ha vinto i campionati di C con Crotone (2003/04, andando a segno 11 volte) e Livorno (stagione 2017/18, conquistando il titolo di capocannoniere del girone A con 21 reti) e di serie B con il Parma (2009/10). Ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale Under 23 ai Giochi del Mediterraneo 2005.

"Spero di dare il mio contributo alla squadra, in termini di gol e assist - le prime parole del neo attaccante biancazzurro - porto la mia esperienza. Perché Fasano? Arrivo in una grande piazza e poi volevo avvicinarmi a casa".

Fonte: comunicato ufficiale Fasano