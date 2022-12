Fasano, finalizzato il ritorno di Francesco Losavio

Gradito ritorno in casa Fasano per quel che riguarda il reparto avanzato. I biancazzurri hanno ingaggiato Francesco Losavio, seconda punta classe 2001 che ha vestito la maglia biancazzurra da gennaio 2021 allo scorso maggio, totalizzando 42 presenze e 6 reti; Losavio ha iniziato la stagione attualmente in corso al Bitonto: il suo score è stato 8 presenze più un gol tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Francesco Losavio, tramite un comunicato pubblicato dal Fasano tramite la propria pagina Facebook, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di questa nuova avventura: "“Sono felice di essere rientrato a Fasano! Giocare nella squadra della propria città e difendere i colori per cui tifi è molto bello ed emozionante per chiunque. Infatti, non appena c'è stata la possibilità di tornare qui, non ho pensato su due volte. Sono sicuro che riuscirò a dare il mio contributo alla squadra mettendomi subito a disposizione del mister per apprendere le sue idee. Adesso non vedo l'ora di rigiocare al Vito Curlo davanti alla mia gente e dare loro grandi soddisfazioni…Forza Fasano!"