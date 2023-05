Fasano, la regular season termina con una sconfitta: il Barletta la spunta per 3-1

Il Fasano chiude la propria stagione con una sconfitta, la dodicesima complessiva. Allo stadio Curlo i biancazzurri sono caduti per mano del Barletta con il risultato di 3-1. Di Piazza ha portato in vantaggio gli ospiti nelle battute finali del primo tempo (46'), tuttavia Forbes in situazione di uno contro uno ha regalato ai biancazzurri il momentaneo pareggio al 47'. Il Barletta successivamente ha preso la gara in mano e si è riportato in avanti grazie al colpo di testa di Lavopa al 54' chiudendo la pratica al 63', quando Cristallo ha superato il portiere Menegatti per il tris finale. Il Fasano è rimasto così fermo a 44 punti, al nono posto in classifica.