Bottalico risponde a Corvino: Fasano, pari e patta con il Matera (1-1)

Il Fasano si rialza dopo quattro sconfitte consecutive grazie al pareggio per 1-1 ottenuto allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno al cospetto del Matera. Al 12' il solito Corvino ha portato in avanti gli ospiti, con un destro scagliato dall'interno dell'area di rigore. Dopo aver sfiorato il raddoppio in occasione del tiro terminato poco fuori di Battista e rischiato in due occasioni di subire il pareggio, i biancazzurri si sono fatti raggiungere al 31', quando Bottalico è andato a segno grazie ad un tiro dalla distanza. Il Fasano, all'undicesimo pareggio stagionale, è salito a quota 44 punti in classifica.