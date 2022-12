Fasano, nuovo arrivo per il centrocampo: è fatta per il ritorno di Alessio Amoruso

Un gradito ritorno nel centrocampo dell’U.S. Città di Fasano che comunica il tesseramento di Alessio Amoruso, under classe 2003 nato il 4 maggio a Bari. Il giovane centrocampista, cresciuto nella scuola calcio barese “Passepartout Aurora”, torna nella famiglia biancazzurra dopo la stagione 2020-21 quando figuró in prima squadra nel campionato di Serie D, dopo i soli due mesi trascorsi con la nostra juniores.

L’anno seguente (2021-2022), accolta la proposta del Siena, si misuró per la prima volta nel calcio professionistico e durante l’esperienza toscana disputò due gare. Nel corso del seguente mercato invernale si trasferì alla Sambenedettese (club militante nel girone F di Serie D) con cui vinse i playoff e collezionò 30 presenze. Nella prima parte di questa stagione in forza al F.C. Francavilla ha vestito la maglia lucana in 9 occasioni.

“Sono contento di essere tornato a Fasano e di riabbracciare questo importante progetto - dice Amoruso- A primo impatto sono pervaso da sensazioni super positive: non vedo l’ora di ritornare a giocare al “Vito Curlo” dopo l’esperienza del 2020. Penso che sarà emozionante riabbracciare i tifosi biancazzurri e vivere un ambiente in cui mi sono trovato bene. Sono già pronto a dimostrare il mio valore alla squadra e ai tifosi”.

Fonte: comunicato ufficiale Fasano