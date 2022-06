Serie D, il Fasano ringrazia mister Danucci: "Nei prossimi giorni il nuovo allenatore"

Come noto, Ciro Danucci dalla prossima stagione allenerà il Brindisi lasciando dunque il Fasano, che ha guidato da metà novembre 2021 portandolo a disputare i playoff. La società ha voluto ringraziare il tecnico per l'impegno profuso specificando che, nei prossimi giorni, verrà reso noto il suo sostituto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiali:

L'U.S. Città di Fasano comunica che mister Ciro Danucci non sarà più l'allenatore biancazzurro. Si coglie l'occasione per ringraziare il tecnico, arrivato a Fasano nel novembre 2021, per l'alta professionalità dimostrata, le doti umane, il forte legame instaurato con la piazza e per i risultati eccellenti conseguiti nella passata stagione sportiva, chiusasi al quarto posto e con la partecipazione ai playoff. A Danucci e al suo vice Marco Perrone il presidente Franco D'Amico e la dirigenza tutta augurano le migliori fortune per le loro carriere.

Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo allenatore per la stagione sportiva 2022/23 che vedrà i biancazzurri ai nastri di partenza della Serie D per il quinto anno consecutivo.