Foggia-Virtus Francavilla, Calabro: "Loro hanno grandi individualità e un bel collettivo. Formazione? Ho la possiblità di scegliere"

Serie C Girone C

Posticipo con tanto di derby pugliese per la Virtus Francavilla, che giovedì 15 settembre farà visita al Foggia: l'appuntamento allo stadio Zaccheria è fissato per le oer 21:00. I biancazzurri vogliono dare continuità al pareggio contro la Turris e alla vittoria sul Messina cercando di regalarsi una bella soddisfazione, anche se i satanelli, reduci da due sconfitte di fila arrivate per mano di Latina e Picerno, vogliono rialzarsi e muovere la classifica. La sfida si preannuncia tutt'altro che semplcie. A presentare la partita alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Affrontiamo una squadra tra le cinque prime del girone, guidata da un tecnico bravo e costruita in maniera idonea con il sistema di gioco che stanno attualmente usando. Ci sono degli attaccanti che hanno varie caratteristiche, è una squadra che in questo momento è solo in crisi di risultati perché gli episodi hanno cambiato le due gare disputate finora. Il Foggia ha grandi indiviudalità unite ad un buon collettivo. Dobbiamo considerare che la Virtus ha iniziato un nuovo processo di crescita, ci sono degli step per migliorare. Siamo ben oltre rispetto a quello che pensavo riguardo il nostro percorso, se vogliamo bruciare le tappe ad esempio il primo tempo contro il Messina non deve finire 0-0. I duelli individuali nel calcio incidono molto, mi aspetto qualche cambiamento nel Foggia. Anche noi potremmo cambiare, dipenderà molto dall'atteggiamento tattico che loro avranno".

Sulla formazione: "Ho la possibilità di valutare e di scegliere, ho dei dubbi di formazioni perché i giocatori stanno tutti bene. Dobbiamo avere l'opportunità di avvalerci di chi entra a gara in corsa. Enyan sarà disponibile, così come Mastropietro. Sono tutti disponibili tranne Di Marco".