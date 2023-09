Foggia-Virtus Francavilla, Villa: "Vogliamo fare bene, non deve mancare la prestazione"

Serie C Girone C

Derby pugliese per la Virtus Francavilla, che dopo la vittoria sul Crotone affronterà il Foggia allo stadio Zaccheria giovedì 21 settembre (calcio d'inizio alle ore 20:45). Per i biancazzurri c'è l'opportunità di dare continuità alla prima vittoria della stagione arrivata con una prestazione di acume e grinta; un match (da disputare a porte chiuse) non semplice, al cospetto di una squadra versatile e tecnicamente dotata. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sulla partita: "Il Foggia è una squadra forte, molto organizzata e allenata da un tecnico che ha dimostrato il suo valore. Ci teniamo a far bene perché è un derby, ho chiesto ai ragazzi di avere continuità nelle prestazioni. Quando c'è la prestazione vuol dire che c'è anche la crescita e di conseguenza i risultati. Sarebbe stato meglio giocare con il pubblico, perché ti mette attenzione. Abbiamo provato diverse soluzioni alla partita, Cudini è un allenatore evoluto perché utilizza diversi schieramenti".

Sulle condizioni della squadra: "Gavazzi sta provando, vediamo se recupera per domani il problema alla spalla. In questi giorni è migliorato tanto, valuteremo nelle prossime ore. Per quanto riguarda la formazione dovremo suddividere il minutaggio, non tutti sono al 100% della condizione. Ripeto, non deve mancare l'atteggiamento. Polidori? Può essere una soluzione, certo, si è fatto trovare pronto quando è entrato domenica e deve continuare così. Deve essere un leader per noi, sono sicuro che lo dimostrerà in campo".