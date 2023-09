Virtus Francavilla, c'è il derby pugliese con il Foggia: si cerca l'impresa per sfatare il tabù Zaccheria

Il successo prestigioso sul Crotone è ormai archiviato. Per la Virtus Francavilla è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato, che prevede un altro faccia a faccia importante: allo stadio Zaccheria (a porte chiuse) i biancazzurri dovranno affrontare il Foggia giovedì 21 settembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45. La squadra guidata da Alberto Villa vuole dare continuità alla prestazione che ha portato in dote i primi tre punti stagionali, per scalare la classifica e regalarsi una nuova emozione.

A tal proposito, c'è da sfatare un vero e proprio tabù legato allo stadio dei satanelli. Nei precedenti andati finora in scena in Serie C la Virtus non ha mai vinto in trasferta contro il Foggia: il bilancio è di un solo pareggio e tre sconfitte. Nella scorsa stagione, il 15 settembre 2022, i rossoneri ebbero la meglio per 1-0 grazie al sigillo di Eugenio D'Ursi (56'); durante l'annata 2020/2021, precisamente il 22 novembre 2020, il club della Città degli Imperiali strappò un 1-1 con gol dei padroni di casa firmato da Michele Rocca al 56' seguito dalla prodezza di Manuele Castorani arrivata all'82'. Il Foggia riuscì, infine, ad imporsi per 5-1, infine, il 28 gennaio 2017. In generale, prima dello scorso 14 gennaio la Virtus Francavilla non aveva mai battuto i rossoneri, caduti per 1-0 alla Nuovarredo per via della rete siglata da Cosimo Patierno al 7'.

Il tecnico Alberto Villa potrebbe apportare qualche cambio rispetto al turno precedente, putando ancora sul 3-5-2. In difesa Fabio Gavazzi dovrebbe essere out per un infortunio alla spalla, dunque Davide De Marino dovrebbe prendersi il suo posto da braccetto mancino accanto a Juan Monteagudo e Andrea Accardi. Sulla fascia destra possibile il ritorno dall'inizio di Francesco Carella, confermato in mediana Federico Macca; davanti Giuseppe Giovinco, in gol domenica, dovrebbe partire dal primo minuto affiancato da uno tra Gabriele Artistico e Alessandro Polidori.