Ostuni ancora ko: il Manduria si impone per 3-1

L'Ostuni non riesce a sbloccarsi e incassa la settima sconfitta consecutiva, nel match che ha visto il debutto in panchina del tecnico Alfrido Kreshpa (subentrato al dimissionario Giovanni De Nitto). Allo stadio Dimitri i gialloblù sono stati sconfitti dal Manduria per 3-1: i padroni di casa hanno sbloccato il match con Russo, tuttavia gli ospiti hanno reagito pareggiando grazie a Pendinelli. Il Manduria, nella ripresa, ha preso però il largo andando ribaltando nuovamente il risultato in occasione delle reti segnate da Pignataro e Cavaliere (su calcio di rigore). L'Ostuni è rimasto così fermo a quota 23 punti.