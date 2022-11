Perez replica a Tascone: finisce in parità il derby pugliese tra Virtus Francavilla e Audace Cerignola

Salgono a sei le gare senza vittoria per la Virtus Francavilla che, andata in svantaggio nel primo tempo del derby contro l'Audace Cerignola, ha reagito con forza nella ripresa assicurandosi un pareggio per 1-1 alla Nuovarredo Arena. Ora i punti in classifica sono saliti a quota 12.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Cisco, Tchetchoua, Risolo, Carella; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco; Blondett, Allegrini,Ligi; Russo, Tascone,Capomaggio, Sainz-Maza, D'Ausilio; D'Andrea, Malcore.

Il primo tempo

La gara è iniziata con un ritmo compassato, le due squadre si sono studiate concedendo pochi spazi. Molto più raccolti gli ospiti, che si sono preoccupati nel fare densità in mezzo al campo per poi cercare di partire in transizione.L'inerzia però è cambiata al 13', quando sugli sviluppi di un'azione apparentemente innocua l'Audace Cerignola è passato in vantaggio: la difesa biancazzurra si è dimenticata dell'inserimento di Tascone, che ha insaccato di testa un cross proveniente dalla sinistra. La Virtus ha cercato di reagire aprendo il gioco sugli esterni, ma la manovra è parsa imprecisa a causa di qualche errore tecnico di troppo. A complicare le cose è giunto anche l'infortunio di Murilo, uscito in barella e sostituito da Perez. La frazione non ha portato grandi sussulti se non nella parte finale, quando Malcore ha impegnato Avella in uscita bassa e Perez ha spedito alto il pallone servitogli da Patierno che poteva valere il pari. I biancazzurri non sono riusciti a pungere poiché l'Audace Cerignola ha messo in mostra un'attenta e ordinata occupazione delle linee di passaggio.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola, la ripresa

La Virtus Francavilla ha iniziato il secondo tempo alzando il ritmo della gara e impedendo all'Audace Cerignola di ripartire. L'ingresso di Di Marco (che si è schierato a destra, con Cisco dirottato a sinistra) per Carella ha dato maggiore ampiezza e ravvivato la manovra, anche se gli spazi in area sono stati ancora ben coperti dalla difesa ofantina. La spinta dei padroni di casa è aumentata col passare del tempo e ha prodotto il tiro di Patierno respinto dalla retroguardia dell'Audace e la stoccata di Maiorino dalla distanza, tentativi che però non hanno creato pericoli a Saracco; la formazione guidata da Michele Pazienza ha ostruito le vie centrali costringendo la Virtus all'errore in palleggio. Dopo un cross di Maiorino Allegrini ha anticipato miracolosamente Patierno a due passi dalla porta, con la carambola finita tra le mani di Saracco. A cambiare le partite sono spesso gli spunti individuali, come in questo caso: al 75' Cisco è entrato in area saltando due giocatori e ha servito Perez, che ha segnato in spaccata. Galvanizzata dal pari, la Virtus ha alzato ulteriormente il ritmo e schiacciando l'avversario nella propria metà campo: un autentico forcing dove il club della Città degli Imperiali ha dato tutto, senza però trovare lo spunto per completare la rimonta.