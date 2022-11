Virtus Francavilla-Audace Cerignola, Calabro: "Sarà una partita insidiosa, mi aspetto molto dalla mia squadra"

Serie C Girone C

Derby pugliese per la Virtus Francavilla, che domenica 6 novembre ospiterà l'Audace Cerignola alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio alle ore 17:30). Dopo aver raccolto un pareggio per 2-2 in casa del Potenza, i biancazzurri vogliono tornare alla vittoria che manca da cinque partite, nelle quali comunque la stessa Virtus ha offerto comunque delle buone prestazioni. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla gara: "Sarà una partita complicata come tutte, l'Audace Cerignola di solito difende basso per poi ripartire veloce. Affronteremo una squadra che ha giocatori importanti, in passato sono stati protagonisti su palcoscenici di categorie superiori. La gara regalerà diverse insidie. Il modulo dell'avversario? Siamo preparati a prescindere dallo schieramento che useranno, negli ultimi incontri hanno utilizzato il 3-5-2 ottenendo buoni risultati. Mi aspetto molto dalla mia squadra, la forza per uscire dalle difficoltà sta dentro di noi. Il calcio è fatto di duelli individuali, conta occupare bene lo spazio in campo. Chi vince più duelli alla fine vince la partita".

Sulle condizioni della squadra: "Recuperiamo Tchetchoua e Giorno, vedremo quanto minutaggio avranno. Ekuban non sarà disponibile, mentre Solcia ha subito un affaticamento muscolare giovedì. Abbiamo inoltre registrato una distorsione alla caviglia di Ejesi".