Brindisi-Casertana: torna un "classico" al Fanuzzi. Nel 1989 l'ultimo match in C1

Serie C Girone C

BRINDISI - Messo in archivio il ko di Foggia, il Brindisi è pronto a ritornare allo stadio Fanuzzi per provare a tornare alla vittoria: domenica 22 ottobre i biancazzurri ritroveranno un avversario affrontato di recente, la Casertana (calci d'inizio alle ore 14:00). Un faccia a faccia diretto tra due squadre che al momento si trovano nelle zone calde della classifica, un vero e proprio crocevia specialmente per gli uomini guidati da Ciro Danucci, che non vincono da due gare e che dovranno recuperare il match contro il Catania.

Brindisi e Casertana finora si sono affrontate in tutto per sedici partite, dalla Serie C alla Serie D, precisamente otto sono andate in scena al Fanuzzi. Su queste gli adriatici hanno vinto due volte, racimolando inoltre cinque pareggi (ben quattro per 0-0) e una sola sconfitta. I biancazzurri di Luis Vinicio ebbero la meglio per 1-0 nella stagione 1971/1972, grazie al gol di Carlo Giovanni Ferrari al 58', mentre nel 1988/1989, in C1, ci fu una schiacciante vittoria per 5-0.

L'ultmo precedente in ordine cronologico risale al 14 aprile 2022, proprio nel massimo campionato dilettantistico: la formazione allenata da Nello Di Costanzo, che aveva come l'obiettivo la salvezza, fu battuta per 3-2. Sebastian Meneses sbloccò il match al 22', la replica ospite arrivò al 39' con Andrea Feola; Michele Silvestro, al 53', firmò il nuovo vantaggio brindisino ma successivamente si scatenò Ciro Favetta (che a gennaio 2023 approdò in Puglia) capace di segnare la doppietta decisiva con reti al 76' all'87'.