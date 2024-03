Brindisi: obbligo tre punti contro il Messina, per tenere accese le speranze salvezza

Anticipo al sabato per il Brindisi, che nel tardo pomeriggio di oggi ospiterà il Messina in un delicato match che vale tanto in ottica salvezza (calcio d'inizio alle ore 18:30). I biancazzurri, che non vincono da undici partite, all'andata ebbero la meglio per 1-0 grazie alla rete siglata da Simone Andrea Ganz al 72'; quella in terra siciliana è una delle quattro vittorie ottenute finora in stagione. I peloritani, attualmente vicini alla zona playoff, sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Picerno.

Ciro Danucci potrebbe confermare il 3-4-3 visto nel duello con la Casertana. Saio in porta, protetto dalla retroguardia composta da Gorzelewski, Bellucci e Merletti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, sono pronti Valenti e Vona, mentre in mezzo spazio a Bagatti al fianco di Petrucci. Opoola e Guida infine dovrebbero dare il loro supporto a Trotta, che potrebbe essere confermato come centravanti titolare.

4-2-3-1 per gli uomini guidati da Giacomo Modica. Tra i pali Fumagalli, Manetta e Dumbravanu presenti nel cuore della retroguardia con Polito (a destra) ed Ortisi (a sinistra) ad agire come terzini; al fianco di Franco, in mediana, potrebbe essere impiegato Frisenna mentre Emmausso stazionerà sulla trequarti affiancato da Rosafio e Zunno. Plescia unica punta.

Brindisi-Messina, le probabili formazioni

BRINDISI (3-4-3): Saio; Gorzelewski, Bellucci, Merletti; Valenti, Bagatti, Petrucci, Vona; Opoola, Trotta, Guida. All. Danucci.

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Polito, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Franco, Frisenna; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia. All. Modica.