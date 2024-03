Arriva il Messina: nel 1949 l'ultimo successo degli isolani in casa del Brindisi

Il Brindisi si prepara a ripartire dopo il ko in extremis arrivato sul campo della Casertana. Sabato 2 marzo, in uno degli anticipi della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri ospiteranno allo stadio Fanuzzi il Messina (calcio d'inizio alle ore 18:30) in un confronto dove si cercherà di ritrovare un successo che manca dallo scorso 10 dicembre 2023, quando ci fu il blitz sul campo del Sorrento (risultato di 2-0).

L'ultima volta che gli adriatici hanno affrontato i siciliani tra le mura amiche risale al 17 novembre 1986, data nella quale il Brindisi ebbe la meglio per 2-0 sulla formazione guidata da Franco Scoglio, che poi avrebbe vinto il campionato di Serie C1 volando in B. Un successo che finora è l'ultimo di una lunga striscia di imbattibilità casalinga dei pugliesi: infatti dalla stagione 1968/1969 a quella 1981/1982, tra Serie C e Lega Pro Seconda Divisione, il Brindisi aveva raccolto altre cinque vittorie e tre pareggi.

Per trovare una vittoria dei peloritani bisogna tornare indietro al campionato di Serie C 1949/1950. Il 23 ottobre 1949 il Messina travolse il Brindisi con un roboante 6-2: per gli ospiti andarono a segno Marchetto (tripletta), Bassi (doppietta) e Fabbri; Marchetto firmò entrambe le marcature dei padroni di casa.