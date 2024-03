Derby al Fanuzzi: in palio punti salvezza, ma solo per la Virtus Francavilla

Un derby con dei punti pesanti in palio, ma solo per la Virtus, se si considera che il Brindisi è già (virtualmente) retrocesso. Sabato 30 marzo Brindisi e Virtus Francavilla si affronteranno per la prima volta allo stadio Fanuzzi tra i professionisi, alle ore 20:45: una contesa molto accesa e sentita, la terza in totale che si disputerà in questa stagione.

Le due formazioni si sono già affrontate per due volte, ma alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Lo scorso 4 ottobre 2023, gli adriatici ebbero la meglio per 1-0 nel primo turno della Coppa Italia Serie C grazie al rigore trasformato da Simone Andrea Ganz al 45'; il 27 novembre invece fu il club della Città degli Imperiali a trionfare, con il risultato di 2-0 a seguito delle reti firmate da Gabriele Artistico al 7' e Giuseppe Giovinco al 91'.

Come già accennato, la partita è fondamentale per la corsa salvezza. Nell'ultimo turno la Virtus è tornata alla vittoria, in casa, battendo il Monterosi per 2-0, rilanciando le proprie ambizioni: la zona che garantisce la salvezza diretta è distante nove punti, molti a cinque giornate dalla fine della regular season ma un filotto consentirebbe alla formazione guidata da Alberto Villa di migliorare almeno la classifica in ottica playout.

Ormai compromessa la situazione degli adriatici, ultimi in classifica e senza vittorie dal 10 dicembre 2023 (2-0 al Sorrento). Negli ultimi due turni sono arrivati altrettante sconfitte contro Avellino e Taranto, che hanno fatto ulteriormente sprofondare la squadra. A tal proposito, una sconfitta contro la Virtus Francavilla e una contemporanea vittoria del Monterosi, penultimo e lontano dodici punti, aumenterebbe il divario e sancirebbe la retrocessione in Serie D con quattro giornate di anticipo.