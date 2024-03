Anche il Taranto viola il Fanuzzi: Brindisi virtualmente retrocesso

BRINDISI – Come nelle previsioni, il Brindisi soccombe anche contro il Taranto, rimediando la 22esima sconfitta nel campionato di Serie C (girone in C). I biancazzurri sono virtualmente retrocessi in Serie D. Manca solo la matematica per certificare l’ineluttabile esito di un campionato che negli ultimi mesi è diventato una via crucis. Fra i tifosi regna un clima di rassegnazione e rammarico per una crisi societaria che apre preoccupanti scenari sul futuro del calcio brindisino.

Il derby dei due mari, tornato in Serie C dopo decenni, avrebbe meritato ben altra cornice di pubblico rispetto ai circa 700 spettatori presenti oggi al Fanuzzi, inclusi poco più di circa 200 tifosi tarantini. Dalla Curva sono partiti cori di contestazione nei confronti della proprietà. Fra le due tifoserie vi sono state schermaglie (per fortuna solo verbali), condite dal ripetuto lancio di fumogeni in campo. Circa mezzora dopo la fine del match si sono vissuti attimi di tensione all'altezza della rotatoria della strada statale per Taranto, dove le forze dell'ordine hanno evitato il contatto fra ultras.

Il Brindisi nella prima mezzora ha tenuto testa alla squadra di mister Eziolino Capuano, cercando di giocarsela a viso aperto. Dopo la rete del vantaggio segnata da Zonta al 39’, gli ospiti hanno preso il sopravvento, raddoppiando dopo poco con Bifulco. Nel secondo tempo ben poco da registrare.

Ultimo a quota 15 punti (nei giorni scorsi ne sono stati inflitti quattro di penalizzazione per ritardo nella corresponsione dei contributi previdenziali entro la scadenza di dicembre), il Brindisi sabato prossimo ospiterà la Virtus Francavilla. In caso di mancata vittoria, sarebbe ufficiale la retrocessione in Serie D.

Sul fronte societario, ancora nulla di nuovo. Nei giorni scorsi la squadra, tramite una nota dell’Associazione italiana calciatori, aveva preannunciato azioni legali per il mancato versamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro i termini previsti. Considerato che il campionato non ha più nulla da dire, ora c’è da pensare solo al futuro del sodalizio biancazzurro, nella speranza che si riesca a ripartire perlomeno dalla D.

Primo tempo

L’undici titolare del Brindisi è infarcito di under. Pagliuca, in attacco, fa il suo esordio da titolare, al fianco di Guida. A centrocampo torna Pinto. Insieme a lui le mezzali Bagatti e Labriola, in una linea a cinque completata dagli esterni Valenti (a destra) e Falbo (a sinistra). In difesa: Galazzini, Merletti e Monti. In porta, Antonino.

L’avvio di gara è a ritmi blandi. Il primo tiro arriva al 18’ e porta la firma di Pagliuca, che sfiora il palo alla sinistra del portiere Vannucchi. Il Brindisi gioca a viso aperto. Il Taranto è poco propositivo. Dopo Il 20’. Gli ospiti alzano il baricentro, ma il Brindisi si difende con ordine. I biancazzurri cedono al 39’, quando Zona, sugli sviluppi di un calcio di punizione, raccoglie una palla vacante al limite dell’area di rigore e con un interno destro a incrociare trafigge Antonino, portando il Taranto in vantaggio. Dopo il vantaggio, gli ospiti dominano. Al 48’ Bifulco, servito da un cross dal fondo di Kanoute, raddoppia comodamente di testa.

Secondo tempo

Il Brindisi nel secondo tempo abbozza una reazione. Gli ionici indietreggiano a difesa del doppio vantaggio, senza soffrire. La partita scorre senza sussulti fino al 35’, quando Martorelli, dopo un batti e ribatti nell’area tarantina, scocca un tiro che si spegne sul fondo dopo la provvidenziale deviazione di un avversario. Poi non succede più nulla.

Tabellino

Brindisi Fc – Taranto: 0-2

Brindisi Fc (3-5-2): Antonino; Monti; Merletti; Galazzini; Valenti (Martorelli dal 27’ st); Labriola (Opoola dal 9’ st); Bagatti (Fiorentino dal 45’ st); Pinto; Falbo (Speranza dal 45’ st); Guida; Pagliuca (Vona dal 27’ st). A disp.: Auro; Saio; Vantaggiato; Spingola; Zerbo. All. Losacco

Taranto (4-3-3): Vannucchi; Luciani; Riggio; Miceli; Panico (Travaglini dal 38’ st); Ladinetti (Matera dal 25’ st); Galvano (Papaserio dal 44’ st); Zonta; Kanoute; Fabbro; Bifulco (Mastromonaco dal 25’ st). A disp: Loliva; Costantino; Simeri; Enrici; Valietti; Fiorani; Capone; De Marchi; Orlando. All. Capuano

Arbitro: Perri di Roma, coadiuvato da Fine di Battipaglia e Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo, Colaninno di Nola

Marcatori: Zonta (Ta) al 39’ pt; Bifulco (Ta) al 48’ pt

Note – Circa 700 spettatori, fr cui poco più di 200 tarantini. Ammonizioni: Br (1) – Ta (0). Corner: Br (2) – Ta (6)