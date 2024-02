Serie C, la designazione arbitrale per il match Brindisi-Latina

Serie C Girone C

Brindisi-Latina, match valido per la venticinquesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 11 Febbraio alle ore 14.00 presso lo Stadio “Fanuzzi”,sarà diretta dal Signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre Del Greco.

Assistenti di gara il Signor Markiyan Voytyuk sezione di Ancona e il Signor Marco Croce della sezione di Nocera Inferiore; quarto ufficiale il Signor Matteo Cavacini della sezione di Lanciano.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi