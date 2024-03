Serie C, la designazione arbitrale per il derby Brindisi-Virtus Francavilla

Brindisi-Virtus Francavilla, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie C girone C, in programma per Sabato 30 Marzo alle ore 20.45 presso lo Stadio “Fanuzzi”,sarà diretta dal Signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani.

Assistenti di gara il Signor Emanuele Renzullo sezione di Torre del Greco e il Signor Andrea Barcherini della sezione di Terni; quarto ufficiale il Signor Gabriele Totaro della sezione di Lecce.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi