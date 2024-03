Ad Avellino un impegno durissimo per il Brindisi, a corto di vittorie da dicembre

Impegno delicato per il Brindisi, che nel tardo pomeriggio di oggi sarà presente al cospetto dell'Avellino (calcio d'inizio alle ore 18:30). Un match estremamente complicato per gli adriatici, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Giugliano in una gara giocata per la maggior parte del tempo in dieci uomini, e ormai senza vittorie dallo scorso dicembre; i biancoverdi invece nell'ultimo turno hanno pareggiato per 0-0 contro la Virtus Francavilla.

La formazione allenata da Michele Pazienza dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Ghidotti tra i pali, Rigione e Frascatore presenti nel cuore della retroguardia mentre Ricciardi (a destra) e Liotti (a sinistra) verranno utilizzati come terzini; accanto ad Armellino, in mediana, spazio a De Cristofaro e Rocca mentre il centravanti Gori dovrebbe essere supportato dagli esterni D'Ausilio e Sgarbi.

Modulo 3-5-2 invece per i biancazzurri. In porta Antonino, protetto dalla retroguardia composta dal rientrante Bonnin, Gorzelewski e Monti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero esserci Valenti e Falbo mentre a centrocampo ancora spazio a Labriola insieme a Bagatti e Speranza. In attacco potrebbero ritrovare una maglia da titolare sia Bunino che Opoola, al posto di Vantaggiato e Guida.

Avellino-Brindisi, le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti; Ricciardi, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, Rocca; D'Ausilio, Gori, Sgarbi. All. Pazienza.

BRINDISI (3-5-2): Antonino; Merletti, Gorzelewski, Monti; Valenti; Labriola, Bagatti, Speranza, Falbo; Opoola, Bunino. All.Losacco.