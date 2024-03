Dopo 13 anni il Brindisi torna al "Partenio": nel 1972 l'ultimo confronto nella terza serie

Un'altra squadra campana nel percorso in campionato del Brindisi. Gli adratici, reduci dallo scialbo pareggio contro il Giugliano, dovranno affrontare l'Avellino, che nello scorso weekend ha pareggiato per 0-0 contro la Virtus Francavilla. Il match si giocherà sabato 16 marzo allo stadio Partenio-Lombardi (calcio d'inizio alle ore 18:30)

L'incrocio si porta dietro con sé anni e anni di storia, in diverse categorie del panorama calcistico italiano. L'ultima sfida in Campania tra i professionisti risale a 13 anni fa, nella Seconda Divisione della Lega Pro: il 23 gennaio 2011 l'Avellino riuscì ad avere la meglio per 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio ospite di Diego Matarazzo al 20' grazie a Gianluca De Angelis (62') e Sebastian Vicentin (90'). Sulla panchina dei biancazzurri sedeva Massimo Rastelli, ex giocatore dei biancoverdi che qualche anno dopo diventò anche allenatore.

In Serie C invece l'ultimo confronto risale al 23 gennaio 1972, quando l'Avellino si impose per 2-0 con gol di Giuseppe Palazzese al 6' e Desiderio Marchesi al 39'; dal 1973 al 1976 il Brindisi affrontarono tre volte i biancoverdi in Serie B, portando a casa una vittoria in rimonta il 30 settembre 1973: la formazione allenata da Gianni Di Marzio incassò due gol firmati da Giannantonio Sperotto al 22' e Costantino Fava al 32', ma poi ebbe la forza di ribaltare l'incontro grazie a Paolo Franzoni (34') l'ex di turno Giuseppe Palazzese (38') e il sigillo finale di Diego Giannatasio al 77'.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui