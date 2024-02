Derby ad alta tensione contro il Foggia: in palio punti vitali per la salvezza

È arrivato il giorno del derby pugliese contro il Foggia. Stasera, allo stadio Fanuzzi, il Brindisi ospiterà i satanelli in un'altra tappa fondamentale per il cammino della salvezza (calcio d'inizio alle ore 20:45). I biancazzurri, nell'ultimo turno, hanno raccolto un buon pareggio in casa della capolista Juve Stabia, mentre i rossoneri hanno battuto il Monopoli in un altro intenso derby per 3-2.

Nell'impianto di via Benedetto Brin è atteso il pubblico delle grandi occasione. Nel giro di poche ore tutti i biglietti disponibili in curva sono stati esauriti. Circa 4mila tifosi dovrebbero sotenere gli uomini di mister Roselli contro i satanelli, che non potranno invece contare sull'apporto dei propri sostenitori, in quanto la trasferrta è stata vietata ai foggiani.

La situazione in classifica

I biancazzurri non vincono dallo scorso dicembre ma contro Juve Stabia e Latina hanno mostrato dei segnali di ripresa dal punto di vista del gioco e dello spirito di squadra, nonostante la sconfitta rimediata contro i nerazzurri. In caso di vittoria, il Brindisi quasi certamente allungherebbe sul fanalino di coda Monterosi, distanziato attualmente di due punti, e accorcerebbe il distacco dalla quintultima (otto le lunghezze di distazza dalla Turris), nella speranza di strappare il miglior piazzamento possibile in ottica playout. Il gap di 12 punti dal Foggia (sestultimo), al momento rende estremamente complicata l'ipotesi di una salvezza diretta.

Data l'importanza della posta in palio, le questioni extracalcistiche che hanno tenuto banco in questi giorni saranno accantonate per 90 minuti (e più). Poi si tornerà a pensare sel futuro della società e di eventuali trattative per il cambio di proprietà o il subentro di nuovi soci.

I precedenti

L'ultimo confronto tra i professionisti tra le mura dello stadio adriatico è datato 17 novembre 2002: i satanelli di Pasquale Marino ebbero la meglio sul Brindisi guidato di Luigi Boccolini per 2-1.Le reti furono messe a segno da Luca Puccinelli (per il Brindisi) all'8, da De Zerbi su rigore al 18' e Umberto Del Core al 73'.

Chi scenderà in campo

Consueto 3-5-2 per gli uomini guidati da Giorgio Roselli. Saio in porta, protetto dalla retroguardia a tre composta da Gorzelewski, Bonnin e Calderoni; e corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero essere presiedute da Vona e Galazzini, mentre in mezzo al campo ad affiancare Speranza ci penseranno Labriola e Pinto (Bagatti out per squalifica). Trotta e Bunino invece agiranno in prima linea.

4-3-3 invece per la formazione allenata da Mirko Cudini. Perina in porta, Riccardi e Carillo ad occupare il cuore della difesa con Salines (a destra) e Rizzo (a sinsitra) come terzini; Di Noia potrebbe partire dal primo minuto in mediana, coadiuvato dagli interni di centrocampo Tenkorang e Tascone mentre Millico e Tonin daranno supporto all'unica punta Santaniello nel reparto offensivo.

Brindisi-Foggia, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Bonnin, Calderoni; Galazzini, Labriola, Speranza, Pinto, Vona; Trotta, Bunino. All.Roselli.

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Di Noia, Tascone; Millico, Santaniello, Tonin. All.Cudini.