Brindisi, la lunga storia del derby col Foggia: nel 2002 l'ultima volta tra i 'pro' al Fanuzzi

Dopo il buon pareggio in casa della Juve Stabia, che rinfrancato la squadra dal punto di vista del morale, per il Brindisi si avvicina un nuovo delicato impegno: lunedì 19 febbraio, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Foggia per un derby pugliese dai tanti corsi e ricorsi storici (calcio d'inizio alle ore 20:45).

I confronti tra le due squadre infatti risalgono fin dalla fine degli anni 40', e sono andati in scena in diverse categorie tra la Serie D e la Serie B. Il primo match giocatosi tra le mura dello stadio adriatico risale addirittura al 3 settembre 1939, quando il Brindisi ebbe la meglio sul Foggia con un secco 5-1 nel rpimo turno della Coppa Italia: a segno Giovanni Pollini al 4' e al 50', Italo Cobelli all'8', Michele D'Addato al 55' e Umberto Mantovani al 60'; la rete dei satanelli fu messa a segno da Giovanni Bratta al 20'.

L'ultimo duello in ordine cronologico risale invece al campionato di Serie D 2019/2020, interrotto poi a causa della pandemia del Covid-19 e al termine del quale i rossoneri conquistarono la promozione in Serie C: il 13 ottobre 2019 al Fanuzzi finì 1-1, con il vantaggio ospite firmato da Iadaresta al 57' e pareggio dei padroni di casa ad opera di D'Ancora al 71'.

Brindisi-Foggia, tra i precedenti spicca il duello nella stagione 2002/2003

Nei professionisti invece l'ultima volta risale all'annata 2002/2003, in Serie C2, nella quale andò in scena un vero e proprio botta e risposta tra le due formazioni, vinto poi dal Foggia che si piazzò al primo posto avanti di nove punti. Il 17 novembre 2002 al Fanuzzi il Brindisi di Luigi Boccolini fu battuto per 2-1 dai rossoneri di Pasquale Marino: Luca Puccinelli portò in vantaggio i biancazzurri all'8, poi la rimonta foggiana inaugurata dal rigore di De Zerbi al 18' e finalizzata da Umberto Del Core al 73'.

Nel 1985/1986 l'ultimo match giocato nella terza serie (l'allora C1), vinto dal Brindisi grazie ad un 4-1 nel 9 marzo 1986.

Il primo match giocato al Fanuzzi in Serie B invece è quello del 22 giugno 1947: 3-1 il risultato finale con reti adriatiche di Alberto Giusti al 20', Raffaele Pierini al 26' e Pesenti al 72', inframezzate dal sigillo del Foggia siglato da Michele Catalano al 45'.