Serie C, il giudice sportivo: un turno di squalifica per Bagatti

Il Giudice Sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la venticinquesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Ammenda di 500 euro:

per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V inf) per Niccolo’ Bagatti.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi