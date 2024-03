Brindisi-Taranto: torna al Fanuzzi una "classica" del calcio pugliese

In un momento delicato arriva per il Brindisi un impegno delicato, nel primo dei due derby pugliesi che chiuderanno il mese di marzo. Domenica 24 marzo, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Taranto per un altro capitolo della lunghissima storia dei confronti tra le due formazioni.

Adriatici e ionici si sono affrontati in precedenza fin dagli anni '30, e in diverse categorie. Le partite più recenti andate in scena al Fanuzzi sono relative al campionato di Serie D, girone H: l'ultima risale alla stagione 2020/2021, quando il Taranto ebbe la meglio per 3-1 ribaltando l'iniziale vantaggio di Ruben Nives al 45' con le reti di Nicolas Rizzo al 52', Augustin Diaz al 62' e Antonio Guastamacchia al 79'. Il successo biancazzurro più recente nel massimo campionato dilettantistico è datato 6 ottobre 2013, e maturò pe 2-0 grazie alle reti di Giuseppe Fella al 34' e Giuseppe Gambino al 45'. Si trattava del Città di Brindisi, allenato da Salvatore Ciullo.

Tra i professionisti invece l'ultimo match al Fanuzzi fu giocato nel 1985/1986, in Serie C1: il risultato fu di 0-0; stesso risultato della partita svoltasi in Serie C nel 1968/1969. Non mancano i duelli in Serie B, avvenuti tra gli anni '40 e gli anni 70, nei quali spiccano due successi per il Brindisi precisamente avvenuti il 10 novembre 1946 (1-0, gol di Umberto Feliciotti al 38') e 14 dicembre 1975, quando i padroni di casa la spuntarono grazie al gol di Nerio Uliveri all'82'.