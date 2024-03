Taranto e Virtus: doppio impegno casalingo per il Brindisi, ma la salvezza è un miraggio

La stangata dei quattro punti di penalizzazione ha ulteriormente reso delicata la situazione del Brindisi, che vede sempre più lontana la zona playout: le lunghezze di distacco da Monterosi e Virtus Francavilla sono salite a dodici. E a sei giornate dalla fine della stagione regolare la missione salvezza appare sempre più complicata.

Alla fine di questo mese mancano due gare, tra l'altro molto sentite per i biancazzurri: domenica 24 marzo allo stadio Fanuzzi arriverà il Taranto, che punta a migliorare il proprio piazzamento in vista dei playoff; sabato 30, sempre al Fanuzzi, ci sarà la sfida alla Virtus Francavilla (sarà la terza, dopo il match di andata e di Coppa Italia giocati alla Nuovarredo Arena) in piena zona playout e bisognosa di migliorare il proprio bottino in classifica. Due derby, due tappe cruciali per il destino del Brindisi.