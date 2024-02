Serie C, il giudice sportivo: squalifica di una giornata per il tecnico Giorgio Roselli

Il Giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la venticinquesima giornata del campionato di Serie C Girone C.

Squalifica per una gara effettiva per Mister Giorgio Roselli per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nel confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi