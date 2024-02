Il Brindisi fa visita alla capolista Juve Stabia: tabù Menti per i biancazzurri

Dopo la sconfitta interna contro il Latina e il movimentato post-partita, nel quale il tecnico Giorgio Roselli ha rassegnato le dimissioni poi respinte dalla dirigenza, per il Brindisi è tempo di tornare subito in campo. Mercoledì 14 febbraio infatti i biancazzurri saranno ospiti della capolista Juve Stabia, che nell'ultimo turno ha avuto la meglio sul Monopoli per 3-1.

In precedenza gli adriatici hanno affrontato le Vespe, in terra campana, nella Seconda Divisione della Lega Pro per altre tre volte, non riuscendo mai a vincere: l'ultimo confronto risale alla stagione 2009/2010, con la Juve Stabia che ebbe la meglio per 3-1 grazie alle reti di Matteo Gritti al 4', Gianluca De Angelis al 41' e Maurizio Peluso all'82'; il momentaneo pareggio ospite fu firmato da Marco Piccinni al 6'. Si trattò del Città di Brindisi guidato da Massimo Silva.

Le altre gare furono disputati tra la fine degli anni 70' e l'inizio degli 80'. Il 30 settembre 1979 il Brindisi uscì dalla sfida conquistando uno 0-0, mentre il 26 ottobre 1980 incassò una sconfitta per 2-1.