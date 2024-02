Brindisi, ecco la lista dei convocati per il match contro la Juve Stabia

Sono ventiquattro i calciatori che saranno a disposizione del viceallenatore Nicola Losacco (Giorgio Roselli è squalificato) in vista dell'incontro valevole per la ventiseiesima giornata del girone C della Serie C di mercoledì 14 febbraio (stadio Menti, ore 20:45)